«Джеймс Уэбб» запечатлел возможное будущее Большого Магелланова Облака

NGC 4449 / © ESA / Webb / NASA & CSA / A. Adamo (Stockholm University) and the FEAST JWST team NGC 4449 — карликовая галактика неправильной формы, которая имеет много общего с галактикой — спутником Млечного Пути, Большим Магеллановым Облаком (БМО).
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