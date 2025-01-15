AP: Байден увезет из Белого дома несколько грузовиков секретных документов

Президент США Джо Байден покинет Белый дом с грузовиками, заполненными секретными документами. Он планирует уехать оттуда на следующей неделе, сейчас сотрудники Байдена загружают документацию, сообщает Associated Press.
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