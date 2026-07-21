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Аргументы и Факты

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Робби Уильямс объяснил появление «белого вещества» во время финала ЧМ-2026

Робби Уильямс объяснил появление «белого вещества» во время финала ЧМ-2026

Британский певец Робби Уильямс прокомментировал вирусное видео с финала чемпионата мира по футболу 2026 года, на котором поклонники обратили внимание на белый предмет, упавший из его носа на микрофон во время интервью.

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