Волонтеры группы «Тепло из дома» в прошедшие выходные снова были в зоне СВО. Ездили, как обычно, Жидков Владимир и Папушин Сергей.
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Волонтеры группы «Тепло из дома» в прошедшие выходные снова были в зоне СВО. Ездили, как обычно, Жидков Владимир и Папушин Сергей.