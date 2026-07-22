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В дело вмешалась прокуратура: подробности нападения пса на 7-летнего внука Дарьи Донцовой

В дело вмешалась прокуратура: подробности нападения пса на 7-летнего внука Дарьи Донцовой

Писательница намерена наказать владельца агрессивной собаки. Дарья Донцова кадр из шоу "Стрелец молодец"В московской прокуратуре отреагировали на жуткое происшествие с 7-летним внуком писательницы Дарьи Донцовой.

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