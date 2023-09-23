На пульсе времени

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  • Вик Норд
    Да я так,прикалывался,мне пофигу на чужую орфографию(если понятно),нескромный вопрос,а очки,линзы не помогают?"Впереди планеты ...
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    ВАлерий,  Со словами  тут ре все просто. На встречу пишем раздельно,Если это существительное и если  по смыслу текста..."Многовекторность...
  • Семахина Елена
    А без матов  это возможно ? В русском языке более 20000 слов. Неужели мало?"Впереди планеты ...

"Многовекторность жажду не утолит", - Казахстан продолжает настаивать на доступе к российским ресурсам основание: дружба между народов.

"Многовекторность жажду не утолит", - Казахстан продолжает настаивать на доступе к российским ресурсам основание: дружба между народов.

Я несколько раз писал о "многовекторности" политической элиты Казахстана. На одной чаше весов: Россия спасла карьеру, а возможно и жизнь президента Токаева, она предоставляет свои рынки для "дружественной" страны, поддерживает экономику бывшей союзной.

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Комментарии
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ВЛ
Валерий Логачев
Что бы - чтобы, на встречу - навстречу в этом контексте! Что-то безграмотность прет. Стыдно, господа.
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10 час.
Sergey
вот приучили этих (братьев) к халяве!  продажные и наглые.... хотят и вашим и нашим.... ставить на место этих бывших друзей!
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8 час.
СЕ
Семахина Елена
ВАлерий,  Со словами  тут ре все просто. На встречу пишем раздельно,Если это существительное и если  по смыслу текста можно вставить слово, например, надеюсь  на скорую встречу. Но пишем слитно, если это наречие , а именно  машины двигались навстречу друг другу
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5 час.

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