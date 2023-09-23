"Многовекторность жажду не утолит", - Казахстан продолжает настаивать на доступе к российским ресурсам основание: дружба между народов.

Что бы - чтобы, на встречу - навстречу в этом контексте! Что-то безграмотность прет. Стыдно, господа.

вот приучили этих (братьев) к халяве! продажные и наглые.... хотят и вашим и нашим.... ставить на место этих бывших друзей!

СЕ

Семахина Елена

ВАлерий, Со словами тут ре все просто. На встречу пишем раздельно,Если это существительное и если по смыслу текста можно вставить слово, например, надеюсь на скорую встречу. Но пишем слитно, если это наречие , а именно машины двигались навстречу друг другу