"Многовекторность жажду не утолит", - Казахстан продолжает настаивать на доступе к российским ресурсам основание: дружба между народов.

Я несколько раз писал о "многовекторности" политической элиты Казахстана. На одной чаше весов: Россия спасла карьеру, а возможно и жизнь президента Токаева, она предоставляет свои рынки для "дружественной" страны, поддерживает экономику бывшей союзной.
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