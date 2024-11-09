Появилось видео с места пожара в Барнауле, в котором погибли четыре человека

Следователи уже расследуют уголовное дело Следственное управление СК по Алтайскому краю опубликовало видео с места пожара в Барнауле, где в ночь на 9 ноября погибли четыре человека: трое взрослых и ребенок.
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