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Появилось видео с места пожара в Барнауле, в котором погибли четыре человека

Появилось видео с места пожара в Барнауле, в котором погибли четыре человека

Следователи уже расследуют уголовное дело Следственное управление СК по Алтайскому краю опубликовало видео с места пожара в Барнауле, где в ночь на 9 ноября погибли четыре человека: трое взрослых и ребенок.

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