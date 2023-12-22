Собянин: Уровень освещенности в Москве вырос вдвое

Московские энергетики вносят большой вклад в развитие города Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил столичных энергетиков с профессиональным праздником, который отмечается 22 декабря.
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