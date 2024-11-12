Элитный многоквартирный «дворец» в центре Орла предлагают увеличить до 13 этажей

Несколько недель назад в самом «золотом» месте Орла – между парком и зданием Арбитражного суда на улице Максима Горького стартовали подготовительные работы для строительства элитного многоквартирного дома, проектный эскиз которого был презентован общественности ещё год назад.
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