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Элитный многоквартирный «дворец» в центре Орла предлагают увеличить до 13 этажей

Элитный многоквартирный «дворец» в центре Орла предлагают увеличить до 13 этажей

Несколько недель назад в самом «золотом» месте Орла – между парком и зданием Арбитражного суда на улице Максима Горького стартовали подготовительные работы для строительства элитного многоквартирного дома, проектный эскиз которого был презентован общественности ещё год назад.

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