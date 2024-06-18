В Омске специальная комиссия снова отклонила все поданные ходатайства заключенных о помиловании. На свободу хотели выйти шестеро осужденных, но всем им в этом отказали.
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В Омске специальная комиссия снова отклонила все поданные ходатайства заключенных о помиловании. На свободу хотели выйти шестеро осужденных, но всем им в этом отказали.