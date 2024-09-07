Финское «кидалово». Как Федосеева-Шукшина и другие россияне теряют квартиры

До 2022 года финны зазывали россиян закупать у них недвижимость, а потом цинично их кинули. / Источник: © ИА РегнумМало того, что резидентам РФ, владеющим в Суоми дачными участками, квартирами и домами, запретили посещать свою собственность, так им еще и заблокировали банковские переводы, лишив возможности оплачивать коммунальные расходы, что грозит насильственным отъёмом имущества.