Лобио на зиму – лучшие рецепты

Как блюдо лобио возникло в Грузии, и раньше его готовили из египетских бобов – лобии. С появлением фасоли из нее тоже стали варить лобио, а также называть этим словом всю фасоль (как бобы, так и стручковую).
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