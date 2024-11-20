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Картина дня. Финансы

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Снова обмануть американцам Россию не удалось. Что вызывает у них тихую панику

Снова обмануть американцам Россию не удалось. Что вызывает у них тихую панику

В минувший четверг министр обороны США Ллойд Остин представил в конгрессе доклад об обновленной стратегии использования Соединенными Штатами ядерного оружия, который должен был стать финальным звеном хитрой многоходовки, направленной на лишение России своего самого мощного аргумента, но в итоге стал официальным предсмертным шепотом Байдена.

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