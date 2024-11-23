«Норникель» повысит эффективность добычи с помощью «Газпром нефти» Татьяна Арестова«Норильский никель» планирует привлечь специалистов «Газпром нефти» для освоения Северо-Соленинского месторождения газа, имеющего статус зрелого.
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