Сотрудник омского оборонного предприятия, которого обвинили в госизмене, не смог оспорить вынесенный ему приговор.
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Сотрудник омского оборонного предприятия, которого обвинили в госизмене, не смог оспорить вынесенный ему приговор.