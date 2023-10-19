Депутаты Госдумы хотят оставить Россию без Лохов, Шалав и Бухалова

В Госдуму внесут законопроект о переименовании населенных пунктов с оскорбительными названиями. Если он будет принят, Россия останется без таких топонимов, как Лох (Саратовская область), Пуково (Тверская область), Попки (Псковская область), а также Шалава и Бухалово (Ярославская область).