Военное обозрение

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Депутат Слуцкий: Беспилотные аппараты запускает действующая на нашей территории агентурная сеть

Депутат Слуцкий: Беспилотные аппараты запускает действующая на нашей территории агентурная сеть

Попытки украинских формирований атаковать гражданские цели на территории России свидетельствуют о «патологической ярости» киевского режима.

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Комментарии
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E
Ed
Наконец то сказана правда о тех кто лупит беснилотниками по городам России. И то, что их не могут выявить, это умышленное распиз@яйство, отсутствие смертной казни даже в этом случае тому доказательство.
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