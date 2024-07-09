10 проверенных временем фильмов, которые помогут расслабиться и отдохнуть

Создателям современных ромкомов приходится тщательнее продумывать сюжет, чтобы зритель не закатывал глаза, восклицая: «Очередное клише и туалетный юмор!» Как же создать кино, в котором и романтика будет нежной и искренней, и комедия не скатится в пошлый фарс? Кажется, у фильмов из этой подборки с этим нет никаких проблем.
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