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Кожевников о реформах в КХЛ: «Исключение «Кузни» было первым выстрелом в ногу. Теперь те же люди навязывают новые лимиты и потолки»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о проблемах российского хоккея на фоне предложений Министерства спорта России по потолку зарплат и лимиту на легионеров.

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