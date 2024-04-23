Гегемона опять «послали»: Венесуэла купила у Ирана супер-ракеты, а США утёрлись – Байден слишком увяз в России

Сегодня 833 прочитали Бедному гегемону совсем не гегемонится в последнее время: обижают все, кому не лень! А не лень почему-то стало чуть ли не первому встречному, причём – независимо от размера и политического веса.
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