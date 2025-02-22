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Беспилотники войск 'Днепр' разгромили украинскую базу на берегу Днепра

Беспилотники войск 'Днепр' разгромили украинскую базу на берегу Днепра

Беспилотники войск "Днепр" уничтожили украинский пункт временной дислокации на правом берегу Днепра. Операторы дронов выявили и нацелили ударный дрон на пункт ВСУ, расположенный в заброшенном доме.

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