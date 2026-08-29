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Чемпион России по фристайлу Потапов получил нейтральный статус от FIS

Чемпион России по фристайлу Потапов получил нейтральный статус от FIS

Российский фристайлист Артём Потапов получил нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

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