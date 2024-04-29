Расчеты РСЗО «Град» уничтожили боевую технику и живую силу ВСУ в зоне СВО

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач в ночное время уничтожили боевую технику и живую силу Вооруженных сил Украины в зоне специальной военной операции.
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