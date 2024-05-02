Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • лина любимцева
    Я с самого начала неприятностей у него жду Суровикина... Он опытный, боевой генерал. Такими генералами не разбрасываю..."Суровикина может...
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    неужто правды ...чего ж туды учится и лечится прутся , и жен своих с отпрысками туды отправляют ...что за феномен ...🤔20 лет без Ленина...

От украинок потребовали оплодотворяться только от расово правильных арийцев

От украинок потребовали оплодотворяться только от расово правильных арийцев

Политнавигатор Украинки, чьи мужья находятся за границей , не должны рожать от них детей.

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Вячеслав Денисов
Скакуасия уверенно двигается по пути гитлеровской Германии.
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Как унизительно! Из женщин украины делают уже свиноматок!
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