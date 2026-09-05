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The Eurasia Daily news agency

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In the Rada, Ukrainians were advised to buy firewood and leave Kiev

In the Rada, Ukrainians were advised to buy firewood and leave Kiev

In the Rada, Ukrainians are recommended to buy firewood and leave Kiev. This was stated by a member of the parliamentary Committee on National Security, Solomiya Bobrovskaya.

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