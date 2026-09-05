In the Rada, Ukrainians are recommended to buy firewood and leave Kiev. This was stated by a member of the parliamentary Committee on National Security, Solomiya Bobrovskaya.
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