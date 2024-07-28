Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Пародия на "Тайную вечерю" на открытии Олимпиады вызвала гнев в мире

Пародия на "Тайную вечерю" на открытии Олимпиады вызвала гнев в мире

Церемония открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже вызвала возмущение международного сообщества из-за использования образов религиозных и исторических деятелей в стиле драг-квин, отмечает Fox News.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Вот и раскрылись &quot;западные ценности&quot; во всей красе :-)
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7 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
А Губернев  с Тарасовой. что с ума сошли,одна от старости и маразма,а другой возможно тоже педик?
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7 час.
ТТ
Татьяна Татьяна
Но есть статьи закона. Здесь явный криминал. Во в сяком случае, следует добиваться общественного осуждения деградации моральных устоев на официальном уровне.
Ответить
4 час.

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