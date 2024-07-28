Церемония открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже вызвала возмущение международного сообщества из-за использования образов религиозных и исторических деятелей в стиле драг-квин, отмечает Fox News.
Пародия на "Тайную вечерю" на открытии Олимпиады вызвала гнев в мире
Комментарии
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Игорь Кузнецов
Вот и раскрылись "западные ценности" во всей красе :-)
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7 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
А Губернев с Тарасовой. что с ума сошли,одна от старости и маразма,а другой возможно тоже педик?
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7 час.
ТТ
Татьяна Татьяна
Но есть статьи закона. Здесь явный криминал. Во в сяком случае, следует добиваться общественного осуждения деградации моральных устоев на официальном уровне.
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4 час.
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