7 способов отличить натуральный мед от подделки

Каким должен быть отменный мед и как выделить его среди фальсификата. Признаки натуральности Визуально Самый лучший мед настолько густой, что при переливании из банки в банку буквально складывается в горку-пагоду, которой нужно время, чтобы распределиться.
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