Кения требует от британцев 168 млрд фунтов. За что? И причем здесь Путин

Владимир Елкин

Правильно! Создать вместе со второй половиной человечества (Китаем, Индией, Пакистаном, ЮАР и т.д.) свой международный суд и выносить обоснованные на фактах приговоры и решения. И в счет компенсаций пострадавшим от колониализма странам арестовывать активы стран-колонизаторов везде, где сможем! Африканцы подсчитали, что ущерб только Африки от колониализма и вывоза людей в рабство составляет более 777 ТРИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ!!!