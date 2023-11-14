Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Кения требует от британцев 168 млрд фунтов. За что? И причем здесь Путин

Кения требует от британцев 168 млрд фунтов. За что? И причем здесь Путин

Кения входит в число мировых лидеров по производству чая.

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Комментарии
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Владимир Елкин
Правильно! Создать вместе со второй половиной человечества (Китаем, Индией, Пакистаном, ЮАР и т.д.) свой международный суд и выносить обоснованные на фактах приговоры и решения. И в счет компенсаций пострадавшим от колониализма странам арестовывать активы стран-колонизаторов везде, где сможем! Африканцы подсчитали, что ущерб только Африки от колониализма и вывоза людей в рабство составляет более 777 ТРИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ!!!
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14 час.
ГМ
Георгий Михалев
Да нахрен их пошлют и все дела.
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14 час.
Betahon
Реальный вариант: продавать английским паразитам товар с завышенными экспортными пошлинами...
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8 час.

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