Ставропольский чиновник "сломал систему" жилищных сертификатов. В Сети аплодируют: "Потрясающий пример!"

Михалыч Нужно восстановить национальный признак для пропорционального выдвижения кадров на руководящие должности, как в СССР. Очень много случаев, когда чиновники вручают сертификаты "своим" по религиозному или национальному признаку в обход всех очередей.

В Валентина Совершенно верно! И ни в коем случае не выдвигать в полицию и руководящие органы тех лиц, если у них есть за пределами РФ свое национальное государство, например: Армения, Грузия, Азербайджан и т.д. В этих странах русских сейчас никуда не выдвигают, да и осталось их очень мало после насильственного выдавливания и уничтожения в 90-е годы.