Царьград Фото: Коллаж Царьграда Скандальную "систему" с жилищными сертификатами, которая в последнее время всё больше возмущает жителей многих регионов России, сломал ставропольский чиновник - глава Советского городского округа Сергей Гультяев.
Ставропольский чиновник "сломал систему" жилищных сертификатов. В Сети аплодируют: "Потрясающий пример!"
Комментарии
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Михалыч
Нужно восстановить национальный признак для пропорционального выдвижения кадров на руководящие должности, как в СССР. Очень много случаев, когда чиновники вручают сертификаты "своим" по религиозному или национальному признаку в обход всех очередей.
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10 час.
В
Валентина
Совершенно верно! И ни в коем случае не выдвигать в полицию и руководящие органы тех лиц, если у них есть за пределами РФ свое национальное государство, например: Армения, Грузия, Азербайджан и т.д. В этих странах русских сейчас никуда не выдвигают, да и осталось их очень мало после насильственного выдавливания и уничтожения в 90-е годы.
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8 час.
Юна
Приезжим никаких сертификатов не давать вообще. Как так то? Приехали, получили паспорт и через 5-10 лет им квартира???? Я для чего корячусь на работе и плачу налоги? Чтоб какие-то бородачи и замоташки ни одного дня не работая, жили припеваючи за мой счет???
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3 час.
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