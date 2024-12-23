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"Ведомости": суд прекратил банкротство экс-владельца российского Forbes

"Ведомости": суд прекратил банкротство экс-владельца российского Forbes

Процедура банкротства в отношении экс-владельца издателя российской версии журнала Forbes — ООО "ФАФ медиа", которое принадлежит бизнесмену Александру Федотову, прекращена по решению Арбитражного суда Москвы.

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