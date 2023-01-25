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Глава Минфина США Йеллен рассказала конгрессу о дополнительных мерах из-за достижения потолка госдолга

Глава Минфина США Йеллен рассказала конгрессу о дополнительных мерах из-за достижения потолка госдолга

Глава Министерства финансов Соединенных Штатов Америки Джанет Йеллен обратилась к конгрессу с сообщением о дополнительных мерах, которые ее ведомство намерено предпринять в связи с тем, что страна достигла установленного законом потолка госдолга.

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