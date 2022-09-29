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Сильное падение давления — вероятно, на газопроводе "Северный поток — 2" произошла авария

Сильное падение давления — вероятно, на газопроводе "Северный поток — 2" произошла авария

© AFP 2022 / JOHN MACDOUGALL Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Ситуация с "Северным потоком" чрезвычайная, службы морского управления Дании это подтверждают, сообщает Die Welt.

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