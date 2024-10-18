20 октября - День работников дорожного хозяйства

Благодаря труду этих людей наши дороги становятся более комфортабельными и безопасными. Поздравить дорожные службы и отметить трудолюбие, мастерство и значимость каждого работника на предприятия «Салехарддорстрой» и «Ямалавтодор» приехал глава Салехарда Алексей Титовский.