20 октября - День работников дорожного хозяйства

Благодаря труду этих людей наши дороги становятся более комфортабельными и безопасными. Поздравить дорожные службы и отметить трудолюбие, мастерство и значимость каждого работника на предприятия «Салехарддорстрой» и «Ямалавтодор» приехал глава Салехарда Алексей Титовский.
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