Участники форума «Твоя очередь» снимут короткометражки о 7 районах Татарстана

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ С 19 по 30 августа в городах и районах Татарстана состоится серия масштабных форумов для молодых людей «Синең чират» («Твоя очередь»), участники которого снимут документальные фильмы о семи районах республики.
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