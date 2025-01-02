Пенсии в 2025 году: кому и на сколько поднимут

В 2025 году вырастут страховые пенсии у работающих и неработающих пенсионеров: 1 января выплаты проиндексировали на 7,3%, а в феврале пройдет дополнительная индексация до уровня фактической инфляции за 2024 год.
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