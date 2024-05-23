Сколько россияне готовы потратить на летний детский лагерь?

Согласно опросу, более половины родителей планирует отправить своих детей в летние лагеря. Какие по их мнению лагеря являются наиболее привлекательными и сколько денег готовы отдать россияне на отдых своего ребенка в летнем лагере?Согласно опросу*, 63% родителей планируют отправить своих детей в летние лагеря.