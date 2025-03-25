БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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ЗРК С-350 «Витязь» в Спецоперации

ЗРК С-350 «Витязь» в Спецоперации

С-350 «Витязь» в зоне проведения Спецоперации, лето 2024 г. В рамках текущей Спецоперации по защите Донбасса российская армия использует зенитные ракетные комплексы всех типов, состоящих на вооружении.

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