Оборудование мобильной связи загорелось на крыше многоэтажки на Гражданском проспекте

В Калининском районе ранним утром произошел пожар на кровле 12-этажного жилого дома. Огнем было объято оборудование мобильной связи, его ликвидацией занимались более 15 спасателей.
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