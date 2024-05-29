Спортсмены "Крыльев Советов" ждут ответа от Евгения Фролова относительно продления контракта

Спортсменам "Крыльев Советов" предстоят непростые переговоры с вратарем Евгением Фроловым. Его нынешний контракт истекает в июне этого года, и спортивный директор Сергей Корниленко уже начал работу над предложением о продлении соглашения.
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