Калужская история семьи Чеховых: что известно о родственниках великого писателя

Автор более 500 произведений, врач и драматург Антон Чехов умер в 1904 году в Германии. В Калуге сохранился дом семьи Чеховых, построенный двоюродным братом писателя, успешным московским купцом Михаилом Михайловичем Чеховым.
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