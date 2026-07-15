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Калужские новости

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Калужская история семьи Чеховых: что известно о родственниках великого писателя

Калужская история семьи Чеховых: что известно о родственниках великого писателя

Автор более 500 произведений, врач и драматург Антон Чехов умер в 1904 году в Германии. В Калуге сохранился дом семьи Чеховых, построенный двоюродным братом писателя, успешным московским купцом Михаилом Михайловичем Чеховым.

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