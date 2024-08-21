Противник предпринял попытку массированной атаки Москвы с применением дронов Войска киевского режима осуществили беспилотную атаку российской столице.
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Противник предпринял попытку массированной атаки Москвы с применением дронов Войска киевского режима осуществили беспилотную атаку российской столице.
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