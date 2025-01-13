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Царьград

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Борис Джонсон критикуется за оскорбления Путина: реакция британских читателей

Борис Джонсон критикуется за оскорбления Путина: реакция британских читателей

Читатели Daily Mail подвергли критике Бориса Джонсона за оскорбительные высказывания в адрес Владимира Путина.

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