«Тампа» разгромила «Питтсбург» благодаря голу и двум передачам Кучерова

Нападающий хоккейного клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Питтсбург Пингвинз» забил гол и сделал две результативные передачи, что помогло его клубу разгромить соперника со счётом 6:1.