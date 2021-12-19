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Программа прокторинга

Программа прокторинга

Трёх студенток отчислили из СПбГУ из-за программы прокторинга, зафиксировавшей «отвод глаз от монитора» во время тестаКак рассказал Telegram-канал «Mash на Мойке», трёх студенток из СПбГУ отчислили из университета из-за инцидента во время эксзамена.

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