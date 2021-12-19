Программа прокторинга

Трёх студенток отчислили из СПбГУ из-за программы прокторинга, зафиксировавшей «отвод глаз от монитора» во время тестаКак рассказал Telegram-канал «Mash на Мойке», трёх студенток из СПбГУ отчислили из университета из-за инцидента во время эксзамена.