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Царьград

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Бешенство в Клину и Волоколамске: карантин продлится до 10 марта 2025 года

Бешенство в Клину и Волоколамске: карантин продлится до 10 марта 2025 года

Министерство сельского хозяйства Московской области объявило о продолжении карантина по бешенству в Клину и Волоколамске до 10 марта 2025 года.

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