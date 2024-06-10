Все в месте: тысячи человек спели с Бастой в Красноярске

Баста вместе с толпой исполнил «На заре», Хаски выступал с аккордеонистом в загадочной маске, фанаты Димы Масленникова несколько часов стояли в очереди ради фото, а Надежда Сысоева рассказывала о встрече с дикими животными.
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