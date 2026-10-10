В Петербурге суд закрыл частный пансионат с 20 пенсионерами

Суд Василеостровского района запретил использовать помещения частного пансионата для пожилых на Большом проспекте, где проживали более 20 человек, из-за выявленных прокуратурой санитарно-эпидемиологических нарушений, представлявших угрозу жизни и здоровью постояльцев.
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