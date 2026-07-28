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Контрафронт

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Эквадор: По меньшей мере три человека были убиты и двое ранены после того, как боевики открыли огонь...

Эквадор: По меньшей мере три человека были убиты и двое ранены после того, как боевики открыли огонь по автомобилю возле управления полиции провинции в Мачале, провинция Эль-Оро, в вечерние часы по местному времени 27 июля.

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