Эквадор: По меньшей мере три человека были убиты и двое ранены после того, как боевики открыли огонь по автомобилю возле управления полиции провинции в Мачале, провинция Эль-Оро, в вечерние часы по местному времени 27 июля.
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