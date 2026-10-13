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Воронежские новости

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МТС обошла конкурентов по скорости 5G

МТС обошла конкурентов по скорости 5G

Аналитики провели исследование максимальных скоростей мобильного интернета в пяти российских городах-миллионниках с доступом к 5G — Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Уфе.

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