РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

355 подписчиков

На Ямале расследуют дело о невыплате зарплат на 1, 3 млн

На Ямале Следственный комитет возбудил уголовное дело о невыплате заработной платы. По данным следствия, в период с сентября 2025 года по июль 2026 года подозреваемый, являясь руководителем коммерческого предприятия умышленно, из иной личной заинтересованности, в целях обеспечения положительных показателей деятельности организации, производил расчёты с контрагентами, но при этом полностью не выплачивал заработную плату работникам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии