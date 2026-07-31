На Ямале расследуют дело о невыплате зарплат на 1, 3 млн

На Ямале Следственный комитет возбудил уголовное дело о невыплате заработной платы. По данным следствия, в период с сентября 2025 года по июль 2026 года подозреваемый, являясь руководителем коммерческого предприятия умышленно, из иной личной заинтересованности, в целях обеспечения положительных показателей деятельности организации, производил расчёты с контрагентами, но при этом полностью не выплачивал заработную плату работникам.